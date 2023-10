Apple setzt im gerade erschienenen iPhone 15 Pro erstmals auf ein Gehäuse aus Titan statt Edelstahl. Dadurch bekommt das Smartphone nicht nur eine neue Optik, es wird auch rund zehn Prozent leichter und soll dennoch robust sein.

Unter anderem die US-Medien „The Wall Street Journal“ und „Bloomberg“ berichten jedoch von mehreren Kunden, die Probleme mit den neuen Pro-iPhones haben.

Die Geräte würden sich beim Aufladen und unter Last – etwa beim Spielen aufwendiger Games – stark erwärmen. Einige iPhone-Besitzer meldeten das Verhalten auch beim Verwenden der Apps von Instagram oder Uber. Wie viele Nutzer betroffen sind, ist nicht bekannt.

iPhone 15 Pro: Was Apple zum Hitzeproblem sagt

Ist ausgerechnet das Titan-Gehäuse – das Apple als wichtige Neuheit des Smartphones bewirbt – Schuld am Hitzeproblem? Der gut vernetzte Analyst Ming-Chi Kuo sieht es so und sagt, dass das Metall im Vergleich zu Edelstahl schlechtere Eigenschaften bei der Wärmeleitung habe.

Apple reagierte am Samstag, 30. September, auf die Problemmeldungen. Das Unternehmen bestritt, dass der Titan-Rahmen für die Hitzeentwicklung verantwortlich sei. In einer Stellungnahme an verschiedene US-Medien, teile Apple mit, ein kommendes Software-Update solle das Problem beheben:

„Wir haben einige Bedingungen identifiziert, die dazu führen können, dass das iPhone wärmer wird als erwartet. Aufgrund der erhöhten Hintergrundaktivität kann sich das Gerät in den ersten Tagen nach der Einrichtung oder Wiederherstellung wärmer anfühlen. Wir haben außerdem einen Fehler in iOS 17 gefunden, der einige Benutzer betrifft und in einem Software-Update behoben wird. Ein weiteres Problem betrifft einige aktuelle Updates für Apps von Drittanbietern, die zu einer Überlastung des Systems führen. Wir arbeiten mit diesen App-Entwicklern an Korrekturen, die gerade eingeführt werden.“ Apple

Analyst Ming-Chi Kuo geht jedoch davon aus, dass Apple das Hitzeproblem mit Updates nur abmildern könne. Echte Besserung erwarte er erst, wenn Apple die Leistung des verbauten A-17-Pro-Chips im iPhone 15 Pro drossele. Dazu werde es laut Apple jedoch nicht kommen. Das iPhone 15 Pro kostet bei Apple in Deutschland ab rund 1200 Euro.