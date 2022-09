Einige Generationen vor uns gab es doch auch noch nicht die Möglichkeit, alles in Folie zu versiegeln und überall bunte Etiketten drauf zu kleben. Da wurde das, was man benötigte, in genau den Mengen gekauft und oft auch in mitgebrachten Dosen, Gläsern, Tüchern und Beuteln eingepackt. Dann kam der große Wandel und es konnte gar nicht mehr genug Verpackung um wenig Produkt sein. Jetzt ist Nachhaltigkeit und Umweltschutz jedoch in aller Munde und jeder versucht, Verpackung zu sparen, wo er nur kann. Große Ketten bieten vereinzelt in Großstädten Nachfüllstationen für Waschmittel an, mit Glück bekommt man einige trockene Lebensmittel in Pfandgläsern.

Seit einigen Jahren kann man allerdings in vielen Städten, auch hier in der Region, wieder Läden finden, die es sich zur Mission gemacht haben, hüllenlos, also unverpackt zu verkaufen. So werden im Jahr tausende Tonnen Müll eingespart, Produktionskosten verringert und letztendlich ein nicht zu unterschätzender Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Zusätzlich werden Produzenten aus der näheren Umgebung unterstützt, die ihre Waren auf kurzen Wegen, teils sogar einfach mit dem Lastenrad, anliefern können. Das spart nicht nur CO₂, sondern es können auch immer wieder dieselben Lieferbehälter verwendet werden. Zero Waste in reinster Form also. Jetzt mag man sich fragen, wie das dann funktioniert, wenn Nudeln, Haferflocken, Gewürze, Öl und Co nicht in der Plastikverpackung im Regal stehen und man nur danach greifen muss. Der größte Unterschied zum Einkaufen im klassischen Supermarkt ist eigentlich nur der, dass man sich Dosen, Gläser oder Tüten selbst mitbringen sollte, um sich alles abzufüllen. Solange es für das, was man mitnimmt, geeignet ist, kann also jede Verpackung, die wiederverwendbar ist, hier genutzt werden. Immer mal wieder bekommt man in den Läden selbst auch noch übrige Gläser von anderen Kunden, die diese dann einfach stehen lassen, damit jemand anderes sie nutzen kann.

Erster Schritt vor dem Einkaufen: Abwiegen. In jedem Unverpacktladen gibt es eine Ecke mit Waage und Stiften. Die leeren Verpackungen also einfach einmal wiegen und das Leergewicht dann mit Kreidestift darauf notieren. Dann kann es auch schon losgehen. Man sucht sich aus, was man benötigt oder interessant findet. Trockene Lebensmittel können dann aus großen hängenden Spendern abgefüllt oder mit Zangen und Löffeln aus kleinen Fässern entnommen werden. Flüssigkeiten wie Essig oder Öl sind natürlich in passenden Behältern mit Abfüllhahn, damit man nicht so viel kleckert. Was ist aber, wenn man etwas Interessantes entdeckt, aber nicht weiß, ob das etwas für einen ist? Probieren erlaubt! Aber vorher bitte immer fragen. So manche Leckerei will noch entdeckt werden und so kauft man nichts, was am Ende im Schrank verschwindet, sondern nur, was man wirklich mag. Inhaltsstoffe, Preise und alle wichtigen Informationen sind zum Nachlesen auf den Gläsern und Spendern vermerkt oder können auf Nachfrage herausgesucht werden. Wer nun aber einen Unverpacktladen besucht, findet doch einige Produkte in Gläsern oder Flaschen. Aber im Gegensatz zum Großhandel sind diese dann Pfandgläser, die wieder abgegeben werden können. Natürlich macht das Angebot aber nicht bei Lebensmitteln halt. Auch Haushaltsgegenstände, Putzmittel, Seifen, Deocremes, Waschmittel, Cremes und Weiteres kann man in den kleinen Läden finden. Alles in fester Form oder zum Abfüllen. An der Kasse werden dann alle abgepackten Waren erneut gewogen und das Leergewicht der Verpackung abgezogen. So bezahlt man natürlich nur das, was man auch mitnimmt. So kann man auch mal kleine Mengen mitnehmen, ohne am Ende zuhause etwas wegzuwerfen, weil es schlecht ist oder nicht mehr genutzt wird.