Der VW Bulli zieht alle Blicke auf sich. Foto: Rico Trömer LEBE!MANN Ein Mann und sein Oldtimer Von Elke Furmanski | 22.09.2022, 00:08 Uhr

Es muss nicht immer schneller, schöner, größer und moderner sein. Für so Einige erfüllt sich der Traum auf vier Rädern in einer, zugegeben, etwas in die Jahre gekommenen Version. So auch für Dietmar Trömer.