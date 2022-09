Die ersten Schritte

Es ist 2020, die ersten Ausläufer der Pandemie erreichen Deutschland und versetzen nach und nach viele Bereiche des Lebens in Stillstand. Auch Familie Schnee aus Hanau bekommt die Auswirkungen zu spüren. Leslie Schnee, Familienvater, wird in komplette Kurzarbeit versetzt, will aber nicht einfach nur zuhause herumsitzen. Je mehr Zeit die junge Familie nun gemeinsam zuhause verbringt, umso mehr Tatendrang sammelt sich in ihnen an. Gemeinsam verbringen sie ihre Zeit bei ausgiebigen Spaziergängen im Wald. „Uns fiel auf, dass in einigen Ecken der Wald wirklich schlimm aussah. Da kam dann das erste Mal die Idee auf, etwas dagegen zu tun.“ Aber wie? Das Ziel ist der Familie klar: Aufforstung in Deutschland aktiv voranbringen. Schnell ist Kontakt mit dem örtlichen Forstamt in Hanau aufgenommen und somit auch schon der erste Schritt getan. „Man hört immer wieder von Projekten im Ausland. Regenwälder aufforsten und Rodungsflächen wiederherstellen, aber was wird hier dafür getan? Direkt vor unseren Haustüren?“ Die ersten Hürden in Form von langen Anträgen und Verträgen sind gemeistert, das Projekt “Planet Tree” nimmt Fahrt auf. Schnell ist die ganze Familie voll und ganz in dem Projekt involviert. Das Ehepaar und die liebe Schwiegermama widmen sich der Verwaltung der Spenden und der logistischen Herausforderung des dazugehörigen Onlineshops. Selbst die Kleinen packen gerne beim Pflanzen mit an. Auf fast jedem bepflanzten Stück haben sie einen Baum selbst gesetzt.

Planet Tree startet erfolgreich durch. Foto: Elke Furmanski

Der Grundgedanke

Wie soll also die Aufforstung durch Planet Tree funktionieren? Einfach in den Wald gehen und irgendwo einen beliebigen Baum einbuddeln ist simpel gedacht, logischerweise aber so nicht umsetzbar. Planet Tree arbeitet dafür inzwischen mit verschiedenen Forsten zusammen. Es gibt keine Partnerschaft mit privaten Besitzern, denn nur bei Wäldern im Eigentum von Bund, Ländern und Kommunen kann das Projekt garantieren, dass diese auch Wälder bleiben. Schließlich sollen noch in etlichen Jahren die Erfolge spürbar bleiben können. Durch Sturm, Schädlinge wie dem Borkenkäfer und Trockenheit sind überall in Deutschland Waldflächen geschädigt. Zum Teil sollen aber auch alte Ackerflächen wieder bepflanzt oder Ersatzpflanzungen durchgeführt werden für abgeholzte Plätze für Windräder. Mit den gestellten Mitteln können die Ämter aber nicht alles auf einmal begrünen. Hier setzt Planet Tree an und kann mit tausenden Bäumen pro Pflanzung einen Beitrag leisten. Einen Beitrag zur CO² Kompensation für die nächsten Jahrzehnte oder Jahrhunderte in einer Zeit von Klimawandel. In Hinblick auf die Biodiversität wird also genau geschaut, wie es den Wäldern geht und ein Konzept entworfen, mit welchen Baumarten kahlgeschlagene Flächen sinnvoll neu bepflanzt werden können oder welche Arten in bestehende Wälder eingesetzt werden können, damit ein wie von der Natur vorgesehener Generationswechsel stattfinden kann. Die Artenpalette, die bei der Auswahl der Neuanpflanzungen genutzt wird, ist breit gefächert und so ausgewählt, dass die Pflanzen mit den hiesigen Gegebenheiten gut zurechtkommen. Von unter anderem Stieleiche über Bergahorn hin zu Nadelhölzern wie Weißtanne oder Lärche, wird ausgewählt, welche Sorte sich für die jeweilige Stelle und Pflanzzeit eignet. Nicht jede Art kann immer gesetzt werden und um den Verlust durch Nichtanwachsen so gering wie möglich zu halten, werden die Sorten, die beispielsweise im Herbst nicht das Wachstum einstellen, eher im Herbst gepflanzt. Ganz im Sinne von Umweltschutz und Nachhaltigkeit kommen die Setzlinge aus forsteigenen Baumschulen, wo die kleinen Pflanzen aus Samen der bestehenden Wälder bis zur Pflanzgröße gezogen werden. Um zu gewährleisten, dass die Jungpflanzen in den ersten Jahren ideale Bedingungen zum Wachsen haben, werden nach dem Setzen alle nötigen Maßnahmen ergriffen, um sie zu schützen. Das umfasst nicht nur, dass einige in besonderen wiederverwendbaren Pflanzhüllen verbleiben, bis sie eine bestimmte Größe erreicht haben, sondern auch das Entfernen von allem anderen, was Licht und Luft stiehlt. In Deutschland gehören dazu beispielsweise die Brombeere und die spätblühende Traubenkirsche.

Die ersten Jungpflanzen ragen aus ihren Pflanzhüllen. Foto: Elke Furmanski

Der Weg nach MV

An die E-Mail von Familie Schnee erinnert sich Mathias Regenstein noch ganz genau. Er ist der Forstamtsleiter in Schlemmin, einem kleinen Dorf zwischen Neukloster und Bützow. Zum Forstamt gehören einige tausend Hektar Mischwald, die er und seine Kollegen betreuen. Sie wissen genau, wie es den Wäldern in der Gegend geht und was der ideale Weg wäre, die Wälder nicht nur zu schützen, sondern auch für die nächsten Generationen zu erhalten. Die Mail von Planet Tree lässt ihn damals 2020 hellhörig werden. Die Gründer eines Projekts zur Aufforstung in Deutschland seien auf der Suche nach Partnerforsten und fragten an, ob sich eine Zusammenarbeit organisieren ließe. „Ich habe das gelesen, aber das dann erst einmal an die Verwaltung weitergeleitet. Solche Sachen werden ja zentral gesteuert. Von da kam dann recht schnell die Antwort, dass wir das machen sollten, wenn wir wollten“, erinnert sich Herr Regenstein grinsend. Also nimmt er Kontakt mit der Familie auf und sie beginnen mit den Vorbereitungen für die Zusammenarbeit. Über Wochen und Monate werden Verträge ausgearbeitet, die genau festhalten, was im Rahmen von Planet Tree passieren soll. Im Frühjahr 2021 ist es dann so weit. Der erste Spatenstich in einem Wald bei Schlemmin ist getan. Über 2000 Bäume schaff en es schon bei diesem ersten Termin durch Planet Tree und das Team vom Forstamt in den Boden. Von da an werden es stetig mehr. Bei der vierten Pflanzaktion im Frühjahr 2022 sind es dann auf einen Schlag 26 000 Bäume. Für den Herbst werden es wahrscheinlich nicht weniger Pflanzen. Eine solche Menge Bäume kann natürlich nicht an einem Nachmittag gesetzt werden. Eine Gruppe geübter Pflanzer benötigt dafür etwa eine Woche, bis tausende von Setzlingen ihren Weg in die Erde gefunden haben. Das Forstamt Schlemmin konnte so schon einige Flächen, die durch Sturm, Schädlinge oder Trockenheit brach liegen, aber auch nicht mehr genutzte Ackerflächen wieder aufforsten. „Einige der damals gepflanzten Bäume haben inzwischen auch eine schöne Größe erreicht. Gute zwei Meter messen die Ersten schon“, berichtet Regenstein stolz. Zusammen mit der Familie Schnee besuchen wir zwei Pflanzflächen. Es sieht ein wenig aus, als hätte jemand wahllos alte Plastikrohre auf der kleinen Wiese verteilt. Sieht man jedoch genauer hin, gucken aus einigen schon junge, zarte Blättchen von Ahornbäumen heraus. Dazwischen kleine Buchen, die sich Blatt für Blatt ihren Weg Richtung Sonne erkämpfen. „Wir wollen eine Biodiversität hervorbringen, also haben wir hier zwei Arten gepflanzt, die gut mit den hier herrschenden Bedingungen klarkommen“, erklärt Mathias Regenstein. Auch wenn einige Pflanzen sichtbar schon das ein oder andere Blatt an Rehe verloren haben, halten sie sich gut. Wachsen und gedeihen. Sobald auch der Ahorn groß genug ist, werden die Pflanzhüllen entfernt und das neue Stückchen Wald kann sich entwickeln. Auf einer zweiten, im Ganzen deutlich größeren Fläche, finden sich auch Ahornbäume, die uns zum Teil schon ein gutes Stück überragen. Sie sind schon über ein Jahr dort und entwickeln sich trotz Trockenheit sehr gut. „Es ist toll, zu sehen, was man erreichen kann“, betont Leslie Schnee beim Blick über die Stätte. Eine einfache Idee, die sich in ihrer Umsetzung als so bedeutend und erfolgreich herausstellt.

Mathias Regenstein und das Ehepaar Schnee. Foto: Elke Furmanski

Die Spenden

Die Familie holt mit ihrem Projekt jeden ab. Nicht nur große Firmen, die auf einmal mehrere hundert Bäume pflanzen wollen, sondern auch Einzelpersonen, die bei der Suche nach einer außergewöhnlichen Geschenkidee auf Planet Tree stoßen. Über einen kleinen selbstgeführten Onlineshop kann jeder sich etwas aus dem Angebot von Urkunden zu bestimmten Anlässen in vielfältigen Ausführungen, über Zimmerpflanzen bis hin zu Dekogegenständen oder Büchern für Groß und Klein aussuchen. Mit dem Kauf bekommt man aber nicht nur die ausgesuchten Gegenstände, sondern für jeden auch einen gepflanzten Baum im passenden Forstgebiet. Auf der beigelegten Urkunde finden die Beschenkten dann die Koordinaten des Waldstückes, auf dem ihr Bäumchen steht. Diese sind zwar nicht namentlich gekennzeichnet, doch so kann sich jeder seinen für ihn ganz persönlichen und perfekten Baum aussuchen, wenn er ihn bei einem Spaziergang durch den Wald besucht. Jetzt, nach nicht einmal zwei Jahren, konnte das Projekt durch Spenden und Käufe schon über 150 000 Bäume (Stand August 2022) pflanzen. Jeder einzelne davon ein Schritt in Richtung einer Zukunft mit Wäldern, die kommende Generationen begleiten werden.