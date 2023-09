Was hält hochbegabte Kinder davon ab zu zeigen, was in ihnen steckt?

Hogrebe: Die Mehrheit der Menschen hat einen IQ von 85 bis 115. Für diese Menschen im Normalbereich ist das Bildungssystem gemacht. Dann gibt es die 15 Prozent Menschen mit einer Lernschwäche oder geistigen Behinderung. In Deutschland gibt es viele Berufe, die mit diesen Menschen arbeiten. Das ist total gut und wichtig, weil das normale Bildungsangebot nicht passt. Aber kennen Sie auch nur einen Beruf, der mit den anderen 15 Prozent arbeitet, den überdurchschnittlich Begabten und Hochbegabten? Da gibt es nichts.

Wie wirkt sich diese fehlende Förderung aus?

Hogrebe: Es kann dazu führen, dass diese Kinder und Jugendlichen zu Minderleistern werden, zu sogenannten Underachievern. Ihnen müssten eigentlich so schwere Aufgaben gestellt werden, dass sie sich richtig anstrengen müssen. Wenn ein Kind schon lesen und schreiben kann, bevor es in die erste Klasse kommt, dort aber jede Woche nur ein Buchstabe gelernt wird, kann es keine Leistung zeigen. Stellen Sie sich einen Leistungssportler vor, der sich nicht mehr bewegen darf. Im Sport ist es selbstverständlich, Begabungen zu trainieren. In der Schule nicht.

Schnieders: Es bräuchte Lehrer, die Hochbegabung erkennen und fördern. Dann läuft bei den Kindern das körpereigene Belohnungssystem an. So kommen Kinder in die Leistung. Wir verschenken ganz viel Potenzial, wenn das nicht passiert. Wenn Kinder nie gelernt haben, sich anzustrengen und mit Frustration umzugehen, ist das für die Persönlichkeitsentwicklung nicht gut.