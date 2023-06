Gewalt gegen Frauen: Aus der Studie geht auch hervor, dass das Bild der traditionellen „Hausfrau“ in den Köpfen vieler Männer verankert zu sein scheint Symbolfoto: dpa/Maurizio Gambarini up-down up-down Umstrittene Umfrage Gewalt gegen Frauen? Für jeden dritten jungen Mann in Deutschland ist das "akzeptabel" und | 12.06.2023, 08:50 Uhr | Update vor 47 Min. Von Mark Otten afp | 12.06.2023, 08:50 Uhr | Update vor 47 Min.

Laut einer Umfrage finden es mehr als 30 Prozent der jungen Männer in Ordnung, wenn einem im Streit mit der Partnerin „die Hand ausrutscht“. Was sie dagegen stört: Wenn Homosexuelle ihre Liebe öffentlich zeigen. Doch es gibt Kritik an der Umfrage.