Gesellschaft für deutsche Sprache Heute neue beliebteste Babynamen für Mädchen und Jungs – gibt es diesmal Veränderungen? Von dpa | 08.05.2023, 09:14 Uhr

Die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden veröffentlicht an diesem Montag die Liste der beliebtesten Babynamen 2022. In den vergangenen zwei Jahren standen jeweils die gleichen Namen ganz oben.