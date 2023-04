Auf die Plätze, fertig, los! Bei bestem Laufwetter ging es am Donnerstag an den Start. Zwei Kilometer rund um das Landgestüt wollten bewältigt werden und das in der kürzesten Zeit. Einige der Gesichter konnte man schon im vergangenen Jahr am Start erblicken.

Um 17 Uhr begrüßte Andreas Gruczek, Geschäftsführer des medienhaus:nord, die Teams aus Redefin, Hagenow, Wittenburg, Bobzin, Schwerin, Parchim und Zarrentin. Unter den 20 Staffeln zu je 3 Personen gingen auch zwei Kinderstaffeln des Landgestüt tedefin an den Start. Dann gab es ein gemeinsames Warm-up unter der Moderation von Azubi Marvin Schomann. Wieder wurde für den guten Zweck gelaufen. Das Gewinnerteam durfte einen Scheck im Höhe von 1000€ an einen Verein nach Wahl spenden.

Andreas Gruczek übergibt dem Team von Sport Schefe den Pokal. Foto: Heike Mex

Den 1. Platz belegte, wie auch im letzten Jahr, das Team der Sport Schefe Schwerin GmbH. Der Gewinnscheck ging an den TSG Wittenburg e.V., mit der Intention, den Kinder- und Jugensport zu unterstützen. Den 2. Platz belegte die Staffel von der Sport– Marketing GmbH und Bronze erhielt gind an die Läufer vom Landgestüt Redefin.

Wir gratulieren allen Läufern zu den tollen Leistungen und freuen uns schon auf den Lauf im nächsten Jahr!