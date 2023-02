Wer Überstunden macht will diese oftmals in Form von Freizeit ausgleichen. Foto: IMAGO IMAGES/Gabriel Sanchez up-down up-down Lieber Freizeit als mehr Lohn? Überstunden durch Freizeit oder Geld ausgleichen – Das sind Ihre Rechte Von dpa | 22.02.2023, 12:04 Uhr

Überstunden ansammeln und direkt am nächsten Tag durch Ausschlafen abbummeln? Gerade in stressigen Arbeitsphasen wirkt diese Option verlockend. Doch muss der Arbeitgeber dem zustimmen? Wir erklären, was gilt.