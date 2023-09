Tamke Technics steht heute als ein führendes Unternehmen im Bereich der Metallver- und bearbeitung da und kann weltweit führende Unternehmen zu seinem Kundenstamm zählen. Über die Konstruktion, das Schweißen, die mechanische Bearbeitung bis hin zur Oberflächenbeschichtung bietet dieser Fachbetrieb anderen Firmen essentielle Lösungen aus einer Hand.

Mit der Übernahme von Teilen der Werft in Boizenburg im Jahr 1999 erweiterte das Unternehmen seinen Einfluss und seine Möglichkeiten.

Aus einer Hand

Bei Tamke Technics in Boizenburg gibt es einen wichtigen Grundgedanken. Hier wird sich nicht auf die Qualität verschiedener Zulieferer verlassen, sondern alles aus einer Hand geplant und hergestellt. So kann der hohe Standard, den Kunden hier erwarten können, jederzeit eingehalten werden. Deswegen wird seit etwa 20 Jahren im Werk in Boizenburg produziert. Als Branchen werden Motorenhersteller, Medizintechnik, Maschinenhersteller und der Spezialmaschinenbau bedient, wodurch sich eine stetig stabile und gleichmäßige Produktionsauslastung entwickelt hat.



Jetzt, nach 40 Jahren, darf das erfolgreiche Bestehen natürlich gefeiert werden. Und mit Zuversicht in die Zukunft geschaut werden. Nicht nur sollen die bestehenden Standorte, vor allem der in Boizenburg erhalten werden. Im Gegenteil, es sind weitere Investitionen geplant, die die Zukunft des Betriebes sichern und verbessern sollen.

Erst zur Jubiläumsfeier am 01. September wurde die neue Fahrständerfräsmaschine in Boizenburg feierlich mit dem Bürgermeister und Vertretung der Deutschen Leasing eingeweiht.

Mehr Informationen: Jubilare größer als Größer als Zeichen Diesen neun Menschen gilt ein besonderer Glückwunsch! 1. 10 Jahre: Herr Burkhard Keseberg, Herr David Wiemer

2. 15 Jahre: Herren Jens Siemonsen, Sven Nalezinski, Daniel Ahlers

3. 20 Jahre: Herr Igor Fischer

4. 35 Jahre: Herr Martin Rosenhammer

5. 40 Jahre: Herren Rolf Twiefel, Andreas Walter