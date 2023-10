Deutsche Lehrerinnen und Lehrer gehören im Europa-Vergleich zu den am bestbezahlten Lehrkräften. Einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der EU-Kommission nach liegt Deutschland in den Jahren 2021 und 2022 gemeinsam mit den Niederlanden, Luxemburg, Österreich, der Türkei und der Schweiz im Spitzenfeld bei Einstiegsgehältern für Lehrerinnen und Lehrer.

Den Angaben zufolge erhalten die Lehrkräfte in diesen sechs Ländern jährlich 34.000 Euro oder mehr Gehalt. Die Einstiegsgehälter in Deutschland seien dabei besonders hoch mit ab 50 000 Euro pro Jahr für alle Ausbildungsstufen. Die schlechteste Bezahlung erhalten Lehrkräfte unter anderem in Bulgarien, Griechenland, Lettland, Ungarn, Polen oder Rumänien mit unter 20.000 Euro Gehalt im Jahr.