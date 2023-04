Wohnen an der Nord- oder Ostseeküste ist meist teuer. Doch jüngst sanken auch hier die Grundstücks- und Immobilienpreise. Archivfoto: dpa/Angelika Warmuth up-down up-down Erstes Quartal 2023 Sinkende Immobilienpreise: So viel kosten nun Grundstücke an Nord- und Ostsee Von dpa | 30.04.2023, 10:12 Uhr

Der Zinsanstieg infolge der Inflation macht sich bundesweit am Immobilienmarkt bemerkbar. Erstmals seit vielen Jahren fallen die Preise. Das gilt auch für die Regionen an Nord- und Ostsee – nur in einem Bundesland nicht. Dort sind sie sogar gestiegen.