Kleine handwerkliche Aufgaben fallen in jedem Haushalt an. Vom Regal aufhängen, hin zum Ausbessern von Macken an der Wand oder mal einen tropfenden Wasserhahn reparieren. Aber dafür einen Handwerker bestellen? Viel zu teuer. Als Frau dann auf den Mann warten und warten, der doch gerne mal aus einer Kleinigkeit ein Tagesprojekt macht? Muss auch nicht sein.

Und auch wenn es ein wenig klischeehaft klingt, gerade als Frau, die bisher keine Berührungspunkte mit handwerklichen Tätigkeiten hatte, bleibt doch immer die Befürchtung, alles schlimmer zu machen.

Genau dafür hat der OBI Hagenow vor einigen Jahren den Frauen-Power Abend ins Leben gerufen und will das Projekt jetzt, nach einer Pause, wieder zurückholen.

Ein Abend. 40 Frauen. 4 Stationen.

Das Prinzip ist so simpel, wie effizient. Wie lernt man am besten etwas Neues und verliert die Angst vor Fehlern? Indem man es einfach ausprobiert. Und das bestenfalls beim Frauen-Power Abend unter professioneller Anleitung und mit Erklärungen zu den Produkten.

An 4 Stationen wird in diesem Jahr gezeigt, wie man Rollputz aufträgt, handgeführte Maschinen bedient, etwas Praktisches für den Garten baut und wie simpel Trockenausbau doch sein kann. Angeleitet von Profis der Firmen Alpina, RYOBI, KNAUF und OBI selbst.

„Wir haben diese Stationen ausgewählt, da sie in den Fragebögen der vorangegangenen Abende am beliebtesten waren. Warum also nicht damit wieder anfangen?”, erklärt Marktsleiter Steffen Merkel.

Der Frauen-Power Abend ist so ausgelegt, dass es sich lohnt, immer wieder vorbeizugehen. An zukünftigen Abenden werden dann andere Stationen gestellt, sodass man immer wieder etwas Neues lernen kann.

Alle Materialien, die beim Frauen-Power Abend gebraucht werden, findet man im OBI Hagenow. Foto: Elke Furmanski

Nur Frauen erlaubt?

Nein. Auch wenn sich das Konzept des Abends vorrangig an Frauen richtet, die die Berührungsängste mit dem Handwerk überwinden wollen, sind Männer selbstverständlich auch eingeladen.