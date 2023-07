In der Berliner Straße in Boizenburg stehen die Tore und Türen offen für die Kunden aus ganz Deutschland. Der Fliesenmarkt heißt heute seine Kunden so willkommen wie vor 20 Jahren und wird dies auch noch in den kommenden Jahren.

Denn entgegen vieler Befürchtungen bleibt der beliebte Markt Fliesenmarkt Boizenburg für den vielseitigen Bodenbelag weiter in Betrieb.

“Wir gehören nicht zur Unternehmensgruppe Boizenburg Fliesen und sind so nicht direkt von deren Insolvenz betroffen”, erklärt Tim Reinke, der zusammen mit Daniel Will dem Markt als Geschäftsführer vorsteht.

Sie sind optimistisch für die Zukunft. Für den Markt bedeutet es lediglich eine potentielle Veränderung der Vertriebspartner. Aus dem umfangreichen Sortiment, welches von verschiedenen Partnern in ganz Europa stammt, kann weiterhin gewählt werden.

Umfangreiche und professionelle Beratung erwarten die Kunden im Markt.

„Selbst der weiteste Weg lohnt sich.“

Das Motto des Fliesenmarktes Boizenburg ist nicht von irgendwo. Aus ganz Deutschland kommen Kunden zu ihnen und sind nicht nur begeistert von der Auswahl. Wenn Qualität, Preis und Service Hand in Hand gehen, lohnen sich auch weite Wege.

Auf 3000qm finden sich etliche Optiken und Materialien für Badezimmer, Küche, Flur, Wohnbereich oder Terrasse.

“Nicht alles sieht in der Realität aus wie im Internet und nichts geht darüber, sich alles live anzugucken und natürlich auch anzufassen.” Bei einer umfangreichen Beratung wird die ideale Lösung für jeden Kunden im entsprechenden Budget gesucht. Was dann oft für freudige Gesichter sorgt, ist die kurze Lieferzeit. Wenn etwas nicht direkt auf Lager ist, kann es in etwa 10 Tagen herangeschafft werden.

Und nicht zu vergessen ist der nachhaltige Aspekt, denn einmal verlegt, hat man durchaus einige Jahrzehnte Freude.

Mehr Informationen: Fliesenmarkt Boizenburg

Berliner Str. 20, 19258 Boizenburg

boizenburg-fliesenmarkt.de

Facebook: @BoizenburgFliesenmarkt Instagram: fliesenmarkt_boizenburg Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 10 - 18 Uhr

Sa. 9 - 13 Uhr



Kontakt:

Telefon: 038847 34921

Mail: boizenburg@fliesenmaerkte.com