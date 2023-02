Die Preise für Sprit an der Tankstelle sinken weiter. Foto: dpa/Christoph Schmidt up-down up-down Klar billiger als E10 Spritpreise sinken weiter - Diesel jetzt so billig, wie seit einem Jahr nicht mehr Von dpa | 22.02.2023, 14:55 Uhr

Aufatmen an deutschen Tankstellen: Die hohen Spritpreise aus dem vergangenen Jahr scheinen sich allmählich abzumildern. Diesel ist aktuell fast so billig, wie vor einem Jahr. Vor dem Krieg in der Ukraine.