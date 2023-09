Die Deutsche Bahn weitet ihr Fernverkehrsangebot aus – und auch Niedersachsen und Bremen sind davon betroffen. Mit dem neuen Fahrplan ab dem 10. Dezember soll es etwa zwei Verbindungen pro Stunde zwischen Hannover und Berlin geben, wie die Bahn am Freitag mitteilte. Das sei ein weiter Schritt auf dem Weg zum Deutschland-Takt, der eine dichtere und regelmäßige Taktung zwischen Metropolen vorsieht, hieß es. Der Ticketverkauf soll am 11. Oktober beginnen.

Verbindungen nach Berlin soll schneller werden

Neu ist auch, dass es künftig sieben Fahrten pro Tag zwischen Berlin und Amsterdam über Hannover und Osnabrück geben wird, die zudem rund 15 Minuten schneller sein sollen.

Verstärkt wird auch das Angebot auf der Achse Berlin-Hannover-Rhein/Ruhr. Eine neue ICE-Linie über Wuppertal, die alle zwei Stunden angebotenen wird, komme ohne zeitraubendes Trennen und Kuppeln eines Zugpaares im westfälischen Hamm aus. Die Fahrtzeit verringere sich dadurch um bis zu zehn Minuten. Zudem steigt die Sitzplatzkapazität auf der Achse um bis 25 Prozent, wie die Bahn mitteilte. Darüber hinaus werde das Angebot mit Verstärkerzügen zwischen Berlin und Köln über Hannover ausgebaut und häufiger bis Aachen verlängert.

Mehr ICEs zwischen Bremen und Hamburg

Die Landeshauptstadt Bremen wird zudem häufiger mit ICEs an Hamburg und das Rheinland angebunden. Ein morgendlicher ICE von Bremen nach Hamburg fällt baubedingt bis zum 15. Juli 2024 aus. Samstagabends hält in der Wesermetropole neu ein ICE aus Frankfurt und Hannover zur Weiterfahrt nach Oldenburg. Der letzte IC von Emden nach Bremen fährt nun sonntags weiter bis Hannover.

Mehr Informationen: Weitere Fahrplanänderungen im Detail größer als Größer als Zeichen Berlin-München: Einen Halbstundentakt soll es ab Dezember auch zwischen Berlin und München geben. Die besonders schnelle Sprinter-Verbindung soll künftig einmal pro Stunde bedient werden. Drei Mal am Tag pro Richtung fährt der Sprinter zudem ohne Halt zwischen Nürnberg und Berlin. Die Fahrzeit auf der Gesamtstrecke reduziert sich damit auf drei Stunden und 45 Minuten. Nightjet: Ab Dezember betreiben die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) eine Nachtzugverbindung zwischen Berlin und Paris über Brüssel. Das Angebot gibt es zunächst drei Mal pro Woche. Ab Oktober 2024 soll der sogenannte Nightjet dann täglich unterwegs sein. In den Regionen: Neue Angebote wird es auch zwischen Leipzig, Jena und Nürnberg geben. Durch das Saaletal werden künftig fünf IC-Verbindungen pro Tag angeboten, hieß es. Bisher gab es jeweils nur eine Fahrt. Magdeburg bekommt erstmals eine Verbindung nach Hamburg sowie mehr Direktverbindungen nach Berlin und Rostock.

Der Intercity zwischen Sylt und Frankfurt oder Stuttgart über Hannover soll ab März ganzjährig täglich fahren. Züge zwischen Stuttgart und Norddeich Mole sollen anderthalb bis zwei Stunden schneller unterwegs sein. Zwischen Köln und dem Fähranleger nach Juist und Norderney fahren zudem künftig teilweise ICE statt IC.

Der Hauptbahnhof in Wolfsburg soll öfter als bisher an das ICE-Netz angebunden werden, unter anderem als Zwischenhalt der Verbindungen Berlin-Hannover-Düsseldorf (ab März) und Berlin-Stendal-Göttingen-Frankfurt Flughafen. Die Züge der Linie Berlin-Amsterdam und Verstärkerzüge zwischen Berlin und Köln werden stattdessen nicht mehr in der Autostadt halten. Auch kleinere Städte wie Braunschweig, Göttingen, Nienburg (Weser), Hildesheim, Celle oder Lüneburg werden künftig öfter von Fernverkehrszügen angefahren.

Verspätungen werden trotzdem bestehen bleiben

An der chronischen Unzuverlässigkeit im Fernverkehr wird sich erst mal nichts ändern. Im kommenden Jahr startet mit der Modernisierung der sogenannten Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim die Generalsanierung Dutzender Schienenkorridore bis 2030. Die Abschnitte werden dafür jeweils für rund ein halbes Jahr gesperrt und erneuert. Die Riedbahn gehört zu den meistbefahrenen Strecken Europas. Die Bahn geht deshalb von spürbaren Verbesserungen bei der Zuverlässigkeit nach Abschluss der dortigen Bauarbeiten aus. Mit einer höheren Verlässlichkeit könne ab 2025 gerechnet werden.

Deutsche Bahn erhöht voraussichtlich die Preise

Der Fahrplanwechsel im Dezember bringt indes nicht nur mehr Angebot, sondern voraussichtlich auch höhere Preise im Fernverkehr für die Fahrgäste mit sich. „Natürlich müssen auch wir angesichts der allgemeinen Preisentwicklung über unsere Fahrpreise nachdenken“, sagte Bahnvorstand Michael Peterson. „Wir werden die Fahrgäste dazu im Oktober rechtzeitig informieren.“