Der Angriff der Hamas auf Israel und die dazugehörigen Auswirkungen auf den Rohölpreis wirken sich in dieser Woche (noch) nicht auf die deutschen Spritpreise an deutschen Tankstellen aus. Im Gegenteil, im Vergleich zur Vorwoche ist das Tanken in Deutschland sogar billiger geworden. Im Durchschnitt ist der Liter Diesel im bundesweiten Durchschnitt um 6,3 Cent gefallen, wie der ADAC in seiner wöchentlichen Auswertung feststellt. Aktuell liegt das Mittel bei 1,797 Euro pro Liter Diesel. Auch der Benzinpreis ist gesunken und liegt aktuell bei 1,802 Euro pro Liter. Das sind 5,2 Cent weniger als in der Vorwoche.

ADAC: Dieselpreis sollten in kommenden Wochen weiter fallen

Damit ist der Preis für einen Liter Super E10 (Benzin) wieder höher als ein Liter Diesel. In der vergangenen Woche lag der Diesel- über dem Benzinpreis. Das war erstmals seit acht Monaten wieder der Fall. Die aktuelle positive Entwicklung beim Diesel sollte sich nach Ansicht des ADAC fortsetzen, zumal Russland seinen Export-Stopp für den Selbstzünderkraftstoff beendet hat.

Die Kraftstoffpreise sacken kräftig ab. Grafik: obs Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auch Preisniveau bei Super E10 schmilzt ab

Auch Autofahrer, die Super E10 tanken müssen, können auf weitere Senkungen hoffen. Aktuell geht die Nachfrage nach Sprit vor allem in den USA weiter zurück, das drückt weltweit die Preise für Rohöl.

Wie sich aufgrund der Lage in Israel in den kommenden Wochen der weltweite Rohölpreis entwickelt, kann aktuell noch nicht prognostiziert werden. Ein Barrel Rohöl der Sorte Brent kostete vor etwa zwei Wochen noch rund 95 US-Dollar und sank zwischenzeitlich auf rund 84 Dollar. Erst in den vergangenen Tagen kletterte der Preis wieder auf rund 88 Dollar.