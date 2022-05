Egal ob man jede Menge Laderaum für Freizeit und Sportabenteuer braucht oder ausreichend Platz für den Transport gewerbliche Güter jeder Art. Der Citan hat weit öffnende Schiebetüren zum einfachen und komfortablen Ein- und Aussteigen oder flexiblem be- und entladen. Er ist als Tourer oder Kastenwagen erhältlich, für unterschiedliche Ansprüche gibt es verschiedene Ausstattungspakete.

Der Mercedes-Citan im klassischen Mercedes Benz Design. Foto: Maria Wien

Von außen überzeugt er mit seinem klassischen Mercedes Benz Design. Die serienmäßige Dachreling mit integriertem Grundträger ermöglicht das Transportieren von sperrigem Ladegut. Den Grundträger können Sie schnell und einfach auf dem Dach montieren und so die Ladekapazität für den multifunktionalen Einsatz Ihres Fahrzeugs in Beruf und Freizeit erweitern.

Im ergonomischen Innenraum findet man sich leicht zurecht. Die Sitze sind individuell verstellbar. Es gibt viele praktische Ablagemöglichkeiten, die den Alltag erleichtern.

Steigen Sie ein und entdecken Sie die Möglichkeiten des optionalen Multimediasystems MBUX (Mercedes-Benz User Experience) und den intelligenten Konnektivitätslösungen. Verbinden Sie ihr Handy mit dem Fahrzeug. Es findet eine Vernetzung Ihres Mercedes mit der Umgebung oder mit Ihrem Smartphone statt, um mehr Komfort zu bieten und das Autofahren noch sicherer zu gestalten. Viele nützliche Funktionen tragen zu einem entspannten Fahrerlebnis bei.

Während der Fahrt werden Sie von zahlreichen vorausschauenden Assistenzsystemen unterstützt.

Im ergonomischen Innenraum findet man sich leicht zurecht. Foto: Mercedes Brinkmann

Mit dem digitalen Service “Mercedes Me” erleben Sie Ihren Mercedes völlig neu.

Durch innovative Dienste, Zusatzleistungen und digitale Services, wird Ihr mobiles Leben auf vielfältige Weise bereichert.

Das Fahrverhalten der T-Klasse bietet markentypisch einen ausgewogenen Mix aus Fahrkomfort, Fahrdynamik und Agilität. Mit dem Citan sind Sie flott und wendig unterwegs. Lassen Sie sich überzeugen und melden sich jetzt für eine Testfahrt an.

Für Probefahrten oder Besichtigungen stehen unsere Verkäufer für Transporter und private Vans an all unseren Standorten ihnen gern zur Verfügung.

Für mehr Impressionen zum Topmodell Mercedes Citan: https://www.youtube.com/watch?v=Vb_u7h8jlk8