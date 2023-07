In einem ADAC-Test fallen vor allem die hohen Preise an Autobahn-Raststätten negativ auf. Symbolfoto: imago images/Frank Drechsler up-down up-down Rastanlagen im ADAC-Test Wucher-Preise an deutschen Autobahnen-Raststätten Von dpa | 11.07.2023, 07:37 Uhr

Kartoffelchips für 5,99 Euro oder der Cappuccino to go für bis zu 4,99 Euro: Ein ADAC-Test offenbart Wucher-Preise an deutschen Autobahn-Raststätten. Ein früheres Ärgernis hat sich dafür verbessert. Mankos gibt es für E-Autos und Camper.