Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung Warum eine Notvertretung oft nicht ausreicht Von Angela Hoffmann | 22.03.2023, 17:27 Uhr

Warum ist eine Vorsorgevollmacht so wichtig? Und was muss ich zur Patientenverfügung wissen? Antworten auf Leserfragen gaben die drei Notare Angela Fuge (Schwerin), Dr. Katrin Kölbl (Güstrow) und Dirk Tast (Plau am See) in unserem Telefonforum.