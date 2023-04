Ihr Spezialist fürs Dach sowie alle Aufgaben rund ums Haus. Foto: Dachbau Schröder Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Dachbau Schröder - Holzbau, Dachbau, Innenausbau

Die Firma Dachbau Schröder aus Güstrow ist Ihr kompetenter und professioneller Ansprechpartner rund ums Dach, vom Einfamilienhaus bis zum Industriedach. Mit Leidenschaft engagiert sich die Firma bei der Dachsanierung, dem Dachbau oder der Dachkontrolle sowie Wärmeschutz, Schornstein und Kamin. Auch bei Sturmschäden steht Ihnen das Team kompetent zur Seite. Termingerecht, wirtschaftlich und kundenorientiert.

Dachbau Schröder ist nicht nur Spezialist für Ihr Dach, denn das erfahrene und versierte Team hat ebenfalls Erfahrung und hohe Qualifikationen für alle Aufgaben rund ums Haus.



Mehr Informationen finden Sie auf der Internetseite von Dachbau Schröder

Telefon: 03843 466767 oder 0173 8589993

E-Mail: info@dachbau-schroeder.de

Marcel Voss Bauklempnerei - Gas, Wasser, Sanitärinstallation

Das Handwerksunternehmen mit Schwerpunkt „Klempnerei“ aus Güstrow führt seit mehr als 30 Jahren fachmännisches Handwerk vorrangig in MV, aber auch darüber hinaus in ganz Deutschland aus. Das kleine Familienunternehmen besteht aus fünf motivierten Mitarbeitern und einem Azubi.

Der Beruf ist ein sehr altes und interessantes Handwerk, mit immer wieder neuen und anspruchsvollen Aufgaben, wie Dachentwässerung, Mauerabdeckungen, Stehfalzdächer und Bekrönungen, die wir an historischen Schlössern, Kirchen und Gutshäusern aber auch an Mehr- und Einfamilienhäuser ausführen.

Möchtest du den Beruf zum Klempner/-in erlernen? Das Team der Bauklempnerei Marcel Voss sucht Verstärkung. Bewirb dich jetzt!

Telefon: 03843-68207

E-Mail: voss-ausbildungsplatz@t-online.de

BATZ GmbH Güstrow - Dauerhaft trockene Mauern und Schimmelsanierung

Die Batz GmbH ist ein etabliertes Familienunternehmen in Güstrow und kann auf ein breites Spektrum an Know-How in einem umfangreichen Tätigkeitsfeld zurückgreifen. Seit 1989 ist die BATZ GmbH, nun schon in zweiter Generation, ihr Profi für Mauerwerkstrockenlegung, Schimmelsanierung, Kellersanierung und Betonsanierung sowie Bodenbeschichtungen und Spezialbeschichtungen.



Auf dem Gebiet der Bauwerksabdichtung führt die BATZ GmbH neben Vertikalabdichtungen für alle Lastfälle der DIN 18195 auch Horizontalabdichtungen durch. Zur Herstellung einer Horizontalsperre finden sowohl Sägeverfahren, Injektionsverfahren oder die Abdichtung mittels Eintreiben von Edelstahlplatten Verwendung. Dadurch erhalten Sie Trockenes Mauerwerk für Jahrzehnte, Heizkostenersparnis und ein gesundes Wohnklima.

Alle Informationen finden Sie auf der Internetseite der BATZ GmbH

Telefon: 03843-214105

E-Mail: info@batz-gue.de

Hinrichs Pflanzenhandel GmbH in Kröpelin - Pflanzen und Bäume

Gerade in der technisierten Umwelt des Menschen, stehen Pflanzen und Bäume für Erholung und Wohlbefinden. Bei Hinrichts Pflanzenhandel steht in der Gartenbaumschule die Pflanze im Vordergrund. Hier wird besonders Wert auf die Qualität gelegt. In den Baumschulquartieren, können Sie sich Ihren Traumbaum, -strauch oder Ihre Heckenpflanze nach Terminvereinbarung direkt aussuchen. Dabei steht Ihnen Hinrichs Pflanzenhandel mit unserem langjährigen Know-How beratend zur Seite.

Im Garten-und Landschaftsbau werden umfangreiche Dienstleistungen für Privatgärten, gewerbliche und kommunale Objekte angeboten.

Ein besonderes Angebote ist die Winterhandveredlung sowie die Produktion von Sanddornjungpflanzen für den Plantagenanbau.

Mehr Informationen erhalten Sie auf der Internetseite von Hinrichs Pflanzenhandel

Telefon: 038292 246 oder 038292-79590

E-Mail: info@hinrichs-pflanzenhandel.de

