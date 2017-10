Rostock : Spielideen für die ganze Familie

vergrößern 1 von 5 1 von 5









14.Okt.2017 | 20:00 Uhr

In der Rostocker Hansemesse findet die fünfte Messe „Spielidee“ statt. Spielebegeisterte, Modellbaufans und auch kreative Köpfe könnten ein buntes und reichhaltiges Programm in der Hansemesse erwarten, sagte Messeorganisatorin Sandra Hupfer.

Dabei stehe das Zusammensein mit der Familie und Freunden im Mittelpunkt. So könnten die Besucher mehr als 1000 Brett-, Würfel- und Kartenspiele ausprobieren. In der großen Messehalle seien deshalb auch keine Computerspiele zu finden. „Wir wollen die Familien wieder an die Spiele heranführen“, sagte Hupfer.