Hetlingens Kita ausgezeichnet

DRK-Einrichtung wird Teil eines bundesweiten Klima-Kita-Netzwerks / Leiterin Koch-Berend sieht nicht nur Vorteile

von Andrea Stange

28. Oktober 2019, 16:00 Uhr

Hetlingen | Bereits seit vielen Jahren engagiert sich die DRK-Kindertagesstätte in Hetlingen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. In den vergangenen Jahren ist die Kita dafür bereits als „Kita21“ ausgezeichnet worden. Jetzt kommt noch eine weitere Plakette dazu: Die Kita ist seit neuestem eine von acht Konsultationseinrichtungen im bundesweiten Projekt „Klima-Kita-Netzwerk“, das von der Naturschutzjugend des NABU und von der Umweltstiftung „Safe Our Future“ (S.O.F.) ins Leben gerufen wurde.

Die Aufgabe der Kita im Netzwerk ist es, als Vorbild für viele andere Kindergärten und -krippen zu dienen, wie die Leiterin Birte Koch-Berend ausführt: „Wir sind vor allem Ansprechpartner für andere Kitas in ganz Norddeutschland, die auch eine nachhaltige Klimapraxis entwickeln wollen. Zum Beispiel können Hospitanten zu uns kommen und sich anschauen, wie wir arbeiten und den Kindern Nachhaltigkeit beibringen.“

Die DRK-Kita Hetlingen ist eine sogenannte „Leuchtturm-Kita“ in der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Die Erzieherinnen und Erzieher bringen den Kindern von klein auf bei, wie sie umweltgerecht leben können – von der Abfalltrennung, die die Kinder in ihren Gruppen selbstständig erledigen, über die Ernährung mit fairen, nachhaltig erzeugten Lebensmitteln bis hin zu Erlebnissen in der Natur. So helfen die Kindergartengruppen im Wechsel jeden Freitag an der Elbe beim Müll aufsammeln und sind auch ansonsten oft draußen, um zu lernen, warum Spinnen, Motten oder Bienen wichtig für unser Leben sind.

Wichtig ist für die Kita die klimaschonende Energieerzeugung der Einrichtung. Hier ist sie führend: Bereits seit über 10 Jahren gibt es eine Solaranlage auf dem Dach, die mit dem vor wenigen Wochen eröffneten Anbau noch weiter ausgebaut wurde. Sowohl im Sommer als auch im Winter erzeugt die Kita so ihren Strom komplett alleine. Der Überschuss wird ins Stromnetz eingespeist.

Damit die Kinder sehen können, wie viel Strom gerade erzeugt wird , gibt es eine große Tafel in der Kita mit einer kindgerechten Anzeige. An einer Skala zeigen Lampen an, wie viel Strom produziert wird und auch, wie viel gerade verbraucht wird – wenn die Spülmaschine an ist, leuchten beispielsweise drei Lampen für den Verbrauch. Insgesamt hat die Anlage bereits über 30 Megawattstunden erzeugt, allein in diesem Monat bereits über 530 kwh.

Wenn andere Kindertagesstätten nachhaltig werden wollen, sei der Mut zum ersten Schritt am wichtigsten. „Man muss sich einfach trauen“, so Koch-Berend, „es muss ja nicht gleich ein großes Projekt sein. Wenn Kitas wissen wollen, wie sie starten können, frage ich immer, was die Kitas schon machen. Zum Beispiel Mülltrennung. Und darauf kann man dann aufbauen.“

Es hat aber auch Nachteile für die Kita, ein solcher Vorreiter in der Nachhaltigkeit zu sein. Koch-Berend: „Die Zeit, die ich für die Beratungen aufbringe, fehlt mir bei meiner regulären Arbeit in der Kita.“ Derzeit wird mit dem Kreis Pinneberg verhandelt, ob die Kindergärten extra Stunden für die Umwelterziehung bekommen.