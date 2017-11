Bonner Klimagipfel : Ein bisschen Klimarettung

Die positivste Nachricht des Weltklimagipfels: Der Geist von Paris lebt. Die Staatengemeinschaft bleibt geschlossen im Kampf gegen die Erderwärmung. US-Präsident Donald Trump ist es nicht gelungen, die Länder zu spalten, seine Abgesandten verhielten sich in Bonn still bis konstruktiv. Auch das Nachsitzen bis ins Wochenende hat sich gelohnt: Ein alter Fonds aus dem Kyoto-Protokoll wurde in letzter Minute erneuert und ins neue Regelwerk aufgenommen. Auch der Beschluss, Wissenschaft und Zivilgesellschaft im Ringen um die Zusatzmaßnahmen zu beteiligen, um die Erderwärmung auf maximal zwei Grad zu begrenzen, ist ein wichtiger Erfolg. In Bonn wurden die Hausaufgaben erledigt. Die Umsetzung der in Paris vereinbarten Ziele ist näher gerückt und die Hoffnung gewachsen, das komplizierte Regelwerk zur Überprüfung der nationalen Maßnahmen nun im kommenden Jahr unter Dach und Fach bringen zu können. Für den Wermutstrophen des Gipfels sorgte Gastgeber Deutschland. Durch den Streit der Jamaika-Sondierer um den Kohleausstieg wächst die Sorge, die Bundesrepublik werde in Sachen Klimaschutz vom Vorreiter zum Bremser. Auf den Zug der neuen Anti-Kohle-Koalition konnte Berlin nicht aufspringen. Es wäre verheerend, würden sich Union, FDP und Grüne in ihren Verhandlungen weiter im Klein-Klein verlieren und das Ziel aus den Augen verlieren, den Planeten zu schützen.