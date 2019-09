Waffen : Zwölf Prozent mehr Kleine Waffenscheine in MV

Fast 10 500 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern dürfen Schreckschusswaffen tragen. Damit stieg die Zahl der Kleinen Waffenscheine um 12,4 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr, wie aus Angaben des Schweriner Innenministeriums vom Dienstag hervorgeht. Wer diesen Schein besitzt, darf etwa Schreckschusspistolen oder Pfefferspray tragen. Um ihn zu bekommen, muss man volljährig sein sowie persönlich geeignet und zuverlässig erscheinen.

von dpa

03. September 2019, 11:43 Uhr

Nach einem Bericht der «Rheinischen Post» waren im nationalen Waffenregister Ende des vergangenen Jahres 610 937 Scheine registriert. Im Verhältnis zur Bevölkerung ist die Quote dieser Waffenscheinbesitzer demnach in Schleswig-Holstein (9,6 Scheine auf 1000 Einwohner) und im Saarland (9,2) am höchsten. Insgesamt gibt es in Deutschland derzeit rund 5,4 Millionen Waffen verschiedener Kategorien in Privatbesitz - davon in Mecklenburg-Vorpommern knapp 100 000.