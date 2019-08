Schifffahrt : Zweiter Tag der Hanse Sail: «Alles ganz entspannt»

Die Hanse Sail ist am Freitag in Rostock fortgesetzt worden. Spontan habe sich noch die «Kapitan Borchardt», ein Dreimast-Schoner aus Polen, angemeldet und liege nun im Stadthafen, sagte Sail-Sprecherin Britta Trapp. «Bisher läuft alles ganz entspannt.» Die meisten der rund 170 Schiffe waren am zweiten Tag der Großveranstaltung mit Gästen auf die Ostsee hinausgefahren. Insgesamt stehen bis Sonntag rund 30 000 Plätze zur Verfügung. Die Buchungszentrale zeigte sich bislang sehr zufrieden mit der Resonanz. Die Schiffe, die tagsüber im Hafen blieben, öffneten für Besucher, sagte Trapp.

von dpa

09. August 2019, 14:28 Uhr

Am Samstagabend soll dann der Höhepunkt des Volksfestes gefeiert werden. Während im Stadthafen das traditionelle Feuerwerk in den Himmel steigt, soll in Warnemünde der russische Großsegler «Mir» durch viele Scheinwerfer bunt erleuchtet und begleitet von Musik wieder in den Hafen einlaufen.