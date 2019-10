von dpa

20. Oktober 2019, 08:45 Uhr

Bei einem Autounfall in Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte) sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, krachte ein 68-Jähriger am Samstagabend mit seinem Wagen in ein Fahrzeug, das in einen Gewerbehof abbog. Der 68-Jährige und seine Begleiterin wurden in eine Klinik gebracht.