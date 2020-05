Gesundheit : Zwei neue Corona-Fälle in MV: Kein weiterer Todesfall

Die Zahl der in Mecklenburg-Vorpommern registrierten Corona-Neuinfektionen bleibt weiter gering. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Freitag (16.45 Uhr) in Rostock berichtete, wurden landesweit zwei neue Fälle registriert. Gleichzeitig wurde ein Fall aus Greifswald in der Erfassung vom Donnerstag revidiert.

von dpa

01. Mai 2020, 17:47 Uhr

Damit stieg die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen um eins auf landesweit 695. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 18. 98 Personen mussten im Krankenhaus behandelt werden, 17 davon auf einer Intensivstation. 572 der positiv Getesteten gelten als von der Covid-19-Erkrankung genesen.