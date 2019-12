Unfälle : Zwei Menschen bei Verkehrsunfall bei Lohmen schwer verletzt

von dpa

05. Dezember 2019, 17:48 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall bei Lohmen (Landkreis Rostock) sind am Donnerstag zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 51-Jähriger auf der Landesstraße 11 aus Prüzen kommend mit seinem Auto die Landesstraße 17 in Richtung Reimershagen überqueren. Dabei habe er den Wagen einer 36-Jährigen übersehen, der sich vorfahrtsberechtigt auf der L 17 in Richtung Güstrow befand. Erste Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass der 51-Jährige durch die tiefstehende Sonne geblendet worden sei. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 30 000 Euro.