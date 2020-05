Kriminalität : Zwei Männer greifen Polizisten an: 21-Jähriger in U-Haft

Zwei junge Männer haben in Schwerin aus einer Gruppe heraus Polizisten angegriffen und beleidigt. Die 21 und 22 Jahre alten Tatverdächtigen wurden festgenommen. Gegen den jüngeren wurde am Freitag Haftbefehl verhängt, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Schwerin mitteilten.

von dpa

15. Mai 2020, 16:22 Uhr

Die Polizei war am späten Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen im Stadtteil Muesser Holz gerufen worden. Als die Polizisten einschritten, wurden sie zum Ziel der Angreifer. Die Beamten setzten Pfefferspray ein. Der 21-Jährige wurde zu Boden gebracht und an Händen und Füßen gefesselt, da er immer wieder versuchte anzugreifen und zu treten. Er bespuckte und beleidigte einen Polizisten und versuchte noch im Streifenwagen, Beamte durch Kopfstöße und Bisse zu verletzen. Der Mann war alkoholisiert und ist mehrfach vorbestraft. Der 22-Jährige wurde aufgrund seines aggressiven Verhaltens ebenfalls in Gewahrsam genommen, aber wieder entlassen. Gegen beide Männer wurden Ermittlungen wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung eingeleitet.