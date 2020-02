Unfälle : Zwei Arbeiter im Rostocker Hafen verletzt

von dpa

01. Februar 2020, 09:56 Uhr

Zwei Arbeiter sind im Rostocker Überseehafen von herabstürzenden mobilen Hafenkränen verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, fielen die Kräne am Freitagabend von Bord eines Schwergutschiffes in das Hafenbecken. Sanitäter versorgten die leicht verletzten Arbeiter, die nicht ins Krankenhaus mussten. Wie es genau zu dem Unfall kam, konnten die Behörden am Samstagmorgen nicht sagen.