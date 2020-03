Unfälle : Zug erfasst Auto bei Parchim: ein Verletzter

von dpa

16. März 2020, 08:04 Uhr

An einem Bahnübergang in Spornitz bei Parchim sind am Montagmorgen ein Personenzug und ein Auto zusammengestoßen. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, wurde der Autofahrer bei dem Unfall leicht verletzt. In dem Zug, der zwischen Parchim und Schwerin pendelt, sei niemand verletzt worden. Der Bahnübergang sei unbeschrankt gewesen. Die Ursache sei noch unklar. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt.