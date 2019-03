yyyyyy : xxxxx

von svz.de

29. März 2019, 16:41 Uhr

Es gibt sie an öffentlichen Plätzen, etwa im Schlossgarten. Zu finden sind sie aber auch in zahlreichen privaten Gärten. Wühlmäuse sind ein Phänomen, mit dem sich die Stadt ganzjährig befassen muss. Und so ganz ungefährlich ist ihr Treiben nicht.

"Wühlmäuse verursachen Schäden an den verschiedensten Pflanzenarten. Sie benagen oder fressen Wurzeln, Knollen und Zwiebeln", erklärt Kathleen Pinkatschek, Sachbearbeiterin Konzeption, Koordinierung und Controlling bei der Stadt. Auf Grünanlagen oder Rasenflächen könne durch die Wühltätigkeit die Grasnarbe zerstört werden, auf Sportplätzen werde die Verkehrssicherheit gefärdet.

Eine konkrete Feststellung, wie viele Tiere es dieses Jahr in der Landeshauptstadt gebe, sei nicht möglich, sagt Pinkatschek. "Das kann man so nicht messen." Anhand von Schadenbildern sei der Befall allerdings nicht größer als in den vorangegangenen Jahren, die entstandenen Schäden insgesamt nicht gravierend.

Um die Schäden einzudämmen, beauftragt die Stadt einen Kammerjäger. Weitere Möglichkeiten, den Tieren beizukommen, bestehen laut Pinkatschek aus Fallen, Fraßködern und der Begasung von Wühlmausausgängen. Zu einem solch drastischen Mittel hatte etwa die Stadt Celle bei den Maulwürfen gegriffen.

Betroffene Bereiche innerhalb der Landeshauptstadt seien vor allem die Sportplätze Görries und Großer Dreesch in den Wintermonaten. Da im entsprechenden Zeitraum allerdings keine Spiele stattfinden, sind die Auswirkungen verhältnismäßig gering.

Allerdings seien Wühlmäuse beim Nestbau nicht auf eine bestimmte Jahreszeit festgelegt, erklärt Pinkatschek. "Sie sind ganzjährig tätig, da jede Generation ihren eigenen Bau anlegt und jedes Tier wiederum in der Regel seinen eigenen Bau bewohnt."

Wühlmaushügel ähneln den von Maulwürfen angelegten Bauten, sind laut Pinaktschek aber niedriger. Zudem befinden sich die Erdhaufen neben den Gängen.