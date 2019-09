Brände : Wohnungsbrand in Wolgast richtet hohen Schaden an

von dpa

15. September 2019, 09:42 Uhr

Bei einem Wohnungsbrand in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein Schaden von 70 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Samstagabend in der Küche aus und konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Familie, die in der Wohnung lebt, war nicht zu Hause. Wie es zu dem Brand kam, konnten die Behörden am Sonntagmorgen noch nicht sagen.