Gesundheit : Wissenschaftler: Verbote wegen Corona müssen einsehbar sein

von dpa

26. April 2020, 08:32 Uhr

Das kurzzeitige Verbot von Autokinos in Mecklenburg-Vorpommern wegen der Corona-Krise hat für Unverständnis und Ärger gesorgt. Nach Einschätzung von Experten können solche Vorgänge ein Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt. Der Greifswalder Psychologie-Professor Alfons Hamm spricht von Reaktanz: Es werde etwas verboten, wodurch der subjektiv wahrgenommene Freiheitsspielraum der Menschen eingeschränkt werde. «Dadurch entsteht das Bedürfnis, meine alte Freiheit wiederherzustellen», erklärte Hamm. Die Doktorandin im Fachbereich Philosophie an der Uni Rostock, Linda Stiehm, sagte: «Die Folgen der Corona-Krise sind für den Einzelnen so immens, dass auch die Begründung für jede Entscheidung mehr als überzeugend sein muss.»