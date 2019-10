Wirtschaftspolitik : Wirtschaftsministerium: Digitale Umstellung in Betrieben

Das Wirtschaftsministerium hat seine Richtlinie zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation erweitert. Künftig werden die Analyse von Produktionsprozessen, daraus folgende digitale Lösungsvorschläge und die Umsetzung in Pilotprojekte innerhalb eines Unternehmens gefördert, wie Minister Harry Glawe (CDU) am Mittwoch in Güstrow sagte. Um diesen Prozess anzustoßen und umzusetzen, könnten sich die Betriebe externen Sachverstand einkaufen. Die Kosten für die Beratung würden bei kleinen und mittleren Unternehmen mit bis zu 50 Prozent, bei großen Unternehmen mit bis zu 15 Prozent beziehungsweise maximal 200 000 Euro gefördert.

von dpa

09. Oktober 2019, 17:11 Uhr

Neu sei auch, dass die Unterstützung von allen gewerblichen Unternehmen in Anspruch genommen werden kann. Bisher sei dies nur für das verarbeitende Gewerbe möglich gewesen.