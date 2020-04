Gesundheit : Wieder sechs neue Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern wächst die Zahl der Corona-Infektionen weiterhin einstellig. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Samstag in Rostock mitteilte, wurden wie am Vortag erneut sechs Neuinfektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 registriert. Damit erhöhte sich die Zahl der bekannt gewordenen Fälle landesweit auf 671 (Stand Samstag, 16.00 Uhr). In den Tagen zuvor war der Zuwachs geringer ausgefallen. Die meisten Infektionen wurden im Landkreis Vorpommern-Greifswald mit nun insgesamt 126 Fällen registriert, die wenigsten im Landkreis Rostock mit 55.

von dpa

25. April 2020, 17:32 Uhr

Nach Angaben des Landesamtes liegt die Zahl der Menschen, die im Nordosten im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, unverändert bei 16. Bei den Akutfällen gab es nur eine kleine Veränderung. Landesweit müssen oder mussten 93 Menschen in Kliniken behandelt werden, einer mehr als bis Freitag. 17 Patienten werden oder wurden auf einer Intensivstation betreut.

Nach einem Schätzschema des Robert Koch-Instituts sind in Mecklenburg-Vorpommern inzwischen 541 der zuvor positiv getesteten Menschen - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer - von einer Covid-19-Erkrankung genesen. Landesweit wurden den Angaben zufolge bislang mehr als 29 000 Corona-Tests analysiert.