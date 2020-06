Kabinett : Wie weiter mit den Kontaktbeschränkungen? Regierung berät

Bundesländer mit höheren Infektionsquoten haben die Corona-Kontaktbeschränkungen bereits gelockert. Ob auch Mecklenburg-Vorpommern nachzieht, entscheidet die Landesregierung in einer Kabinettsklausur.

von dpa

30. Juni 2020, 05:37 Uhr

Nach dem Start der Ferienzeit kommt die Landesregierung in Schwerin erneut zu einer Klausursitzung zusammen, um über weitere Lockerungen der Corona-Schutzvorkehrungen zu beraten. Nach Angaben der Staatskanzlei stehen dabei neben Tourismusfragen auch die bislang geltenden Regelungen zu persönlichen Kontakten in der Öffentlichkeit zur Debatte. Erst in der Vorwoche hatte das Kabinett von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ungeachtet der geringen Zahl von Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern die Kontaktbeschränkungen bis zum 10. Juli verlängert. Auch die Mundschutzpflicht in Geschäften und im Nahverkehr gilt fort. Zu der erweiterten Ministerrunde am Dienstag (09.00 Uhr) sind erneut auch Vertreter von Gewerkschaften, von Wirtschafts- und Kommunalverbänden sowie Medizinexperten geladen.

Vor allem die Tourismusbranche und die Gastronomie hoffen angesichts der laufenden Hauptsaison auf weitere Lockerungen. So sind die Öffnungszeiten der Lokale noch beschränkt und Tagestouristen dürfen weiterhin nicht nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Auch Busreiseunternehmen klagen über Restriktionen, die den Neustart des Geschäfts erheblich erschwerten, wie es hieß.

Grundlage der Beratungen ist erneut der sogenannte «MV-Plan», in dem bislang alle Phasen der Lockerung fixiert wurden. Demzufolge soll am Dienstag unter anderem auch über weitere Änderungen im Bereich des Hallensports gesprochen werden.

Bei wenigen Corona-Neuinfektionen ist Mecklenburg-Vorpommern weiterhin das Bundesland mit der geringsten Infektionsquote. Mit knapp 50 Fällen je 100 000 Einwohnern ist die Quote fast sechs Mal niedriger als etwa in Hamburg (281).