Schiffbau : Werften im Norden wollen Auftrag für «Polarstern 2»

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) haben den beschleunigten Bau des geplanten neuen Forschungsschiffs «Polarstern 2» auf den Werften in Bremerhaven, Wismar, Rostock und Stralsund gefordert. Für die von der Corona-Pandemie schwer getroffenen Schiffbaustandorte seien öffentliche Aufträge, die zügig umgesetzt werden könnten, von entscheidender Bedeutung, schreiben Schwesig und Bovenschulte in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU), Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD).

von dpa

02. Juli 2020, 17:02 Uhr