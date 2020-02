Buntes : Weltgrößtes von Kindern geschriebene Buch zu sehen

Es ist riesig: 1,80 mal 2,40 Meter groß und 55 Kilogramm schwer. Wegen dieser Dimension ist das größte von Kindern geschriebene Buch der Welt in kompletter Handarbeit hergestellt.

von dpa

07. Februar 2020, 11:04 Uhr

In der Universitätsbibliothek Rostock ist seit Freitag das größte von Kindern geschriebene Buch der Welt zu bestaunen. Das Rostocker Riesenbuch ist aufgeschlagen 1,80 mal 2,40 Meter groß und wiegt 55 Kilogramm. «Jedes Blatt ist etwa 34 Mal so groß wie ein DIN A4-Blatt und wiegt circa 840 Gramm», hieß es von der Universität Rostock.

Das Riesenbuch aus dem Rostocker Verlag Redieck & Schade war erstmals im vergangenen Jahr zum Ende der zwei Jubiläumsjahre, dem 800. Geburtstag der Hansestadt Rostock und dem 600. Geburtstag der Universität, präsentiert worden. Zuvor waren 40 000 Arbeitsblätter mit unterschiedlichen Fragen an 800 Schulklassen an 60 Schulen ausgegeben worden. 1170 Antworten seien zurückgekommen, von denen 40 Bilder und 55 Texte in das 50 Seiten starke Buch übernommen wurden.

Viele Bilder und Texte, für die der Platz nicht reichte, wurden in einem kostenlosen Begleitband «Rostocker Schreibmarathon. Kinder und Jugendliche malen und schreiben Rostocks Riesenbuch» abgedruckt. Alle Texte der 9 bis 18 Jahre alten Schüler seien nicht korrigiert worden. Der Kindermund, der sprichwörtlich Wahrheit kundtut, solle nicht verfälscht werden.