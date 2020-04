Krankheiten : Wegen Corona-Pandemie: Redefiner Pferdefestival abgesagt

von dpa

17. April 2020, 17:38 Uhr

Wegen der Corona-Pandemie findet auch das Redefiner Pferdefestival in diesem Frühjahr nicht statt. «Die Gesundheit aller Menschen hat oberste Priorität», sagte Veranstalter Paul Schockemöhle in einer Mitteilung vom Freitag. Das diesjährige Festival war vom 15. bis 17. Mai auf dem Landgestüt in Redefin geplant. Bei dem Turnier sind seit vielen Jahren zahlreiche Weltklasse-Reiter am Start. «Im nächsten Jahr soll das internationale Pferdefestival Redefin vom 7. bis 9. Mai 2021 stattfinden, und wir hoffen, dass uns dann alle Beteiligten weiterhin in gewohnter Weise unterstützen», sagte Schockemöhle.