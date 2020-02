Tarife : Warnstreik stoppt Busse in Vorpommern-Rügen

Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Warnstreiks im Nahverkehr im Nordosten fortgesetzt und den Schüler- und Linienverkehr im Kreis Vorpommern-Rügen lahmgelegt. Wie ein Sprecher der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) am Morgen sagte, fallen am Donnerstag alle Fahrten zwischen Ribnitz-Damgarten, der Insel Rügen, Stralsund und Grimmen aus. Auch in Greifswald, das zum Nachbarkreis Vorpommern-Greifswald gehört, waren Busfahrer zum Warnstreik aufgerufen. Dort streikte ein Teil der Busfahrer, nach Angaben des Busunternehmens war der Schülerverkehr aber gesichert.

von dpa

06. Februar 2020, 07:19 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern wird seit mehr als drei Wochen im Nahverkehr gestreikt. Zuletzt waren im Wechsel die Landkreise und die Städte Schwerin und Rostock betroffen. Verdi will erreichen, dass die Kommunalen Arbeitgeber auf die Tarifforderung der Gewerkschaft für rund 1500 Beschäftigte bei der nächsten Verhandlung am 17. Februar eingehen. Diese lehnen die Tarifforderung nach 2,06 Euro mehr Lohn pro Stunde und 100 Euro monatlich mehr bisher als «nicht angemessen und nicht kommunal finanzierbar» ab.