Verkehr : Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Rostock

Wegen eines Warnstreiks steht in Rostock am Montagmorgen der öffentliche Nahverkehr still. 140 Mitarbeiter der Rostocker Straßenbahn-AG beteiligten sich ab 3.00 Uhr an dem Ausstand, der das gesamte Stadtgebiet betraf, wie ein Sprecher der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Montagmorgen mitteilte. Bis 10.00 Uhr sollte der Warnstreik andauern - dann sollten die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Nahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern in die vierte Runde gehen.

von dpa

17. Februar 2020, 07:41 Uhr

Zuvor hatte es bereits mehrere Warnstreiks gegeben: Verdi fordert für die landesweit 1500 Mitarbeiter im Nahverkehr 2,06 Euro mehr Lohn pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar sowie einen Angleichungsschritt an andere Tarifgebiete von 100 Euro. In der dritten Verhandlungsrunde hatten die Arbeitgeber eine Lohnerhöhung von 4,4 Prozent angeboten, was die Gewerkschaft ablehnte.