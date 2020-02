Waren: 82-Jährige verliert 16.000 Euro an Trickbetrüger

von Winfried Wagner

24. Februar 2020, 14:13 Uhr

Eine 82-Jährige aus der Nähe von Waren an der Müritz ist nach eigenen Angaben von Trickbetrügern um 16.000 Euro betrogen worden. Nach ersten Ermittlungen hatte sich ein unbekannter Anrufer als Freund einer Nichte ausgegeben, der dringend Geld für den Kauf einer Immobilie benötige, wie eine Polizeisprecherin am Montag in Neubrandenburg sagte. Einen Tag später sei ein Bote gekommen, den die Frau als "50 bis 60 Jahre alt und etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß" beschrieb und dem sie einen Beutel mit dem Geld übergab. Erst später in Gesprächen mit Angehörigen sei ihr klar geworden, dass es sich um einen Betrug gehandelt habe.