Notfälle : Waldbrände: Backhaus sagt Sommertour ab

von dpa

02. Juli 2019, 10:32 Uhr

Wegen der Waldbrände im Süden Mecklenburg-Vorpommerns hat Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) seine für diese Woche geplante Sommertour abgesagt. Dies gab sein Ministerium am Dienstag in Schwerin bekannt. Die Tour sollte ihn durch die Nationalen Naturlandschaften Mecklenburg-Vorpommerns führen. So war an diesem Dienstag der Besuch des Müritz-Nationalparks und des Naturparks Feldberger Seenlandschaft geplant. Bis Freitag waren zudem Visiten in der Sternberger Seenland, der Nossentiner/Schwinzer Heide, der Mecklenburgischen Schweiz und Kummerower See sowie der Flusslandschaft Peene, des Stettiner Haffs und der Insel Usedom vorgesehen. Der Mitteilung zufolge entfällt auch der Besuch der Jahreshauptversammlung des Landesverbandes der Rassegeflügelzüchter in Teterow.