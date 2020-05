Personalien : Vorstand von neuer bundesweiter Stiftung kommt aus MV

Die neue Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt wird an der Spitze mit einem Mann aus Mecklenburg-Vorpommern besetzt. Jan Holze, Geschäftsführer der Ehrenamtsstiftung MV, wird einer der beiden Vorstände, wie mehrere Bundesministerien am Donnerstag gemeinsam mitteilten. Zuvor hatte die «Schweriner Volkszeitung» darüber berichtet.

von dpa

28. Mai 2020, 16:55 Uhr

Die Stiftung sei Anfang April gestartet. Hauptaufgabe der beiden Vorstände werde es zunächst sein, die Geschäftstätigkeit der Stiftung aufzubauen. Dabei würden sie in der Anfangsphase durch mehrere Bundesministerien unterstützt.

Jan Holze habe in den vergangenen fünf Jahren die Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommerns sehr erfolgreich aufgebaut, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in einer Mitteilung. «Es ist ganz maßgeblich seinem Wirken zu verdanken, dass die Stiftung heute überall im Land sehr breite Anerkennung findet. Unsere Ehrenamtsstiftung war auch ein wichtiges Argument, als wir erfolgreich dafür geworben haben, dass die Stiftung des Bundes ihren Sitz in Neustrelitz nimmt.»

Für ihre Arbeit soll die Stiftung jährlich bis zu 30 Millionen Euro erhalten. Zu den Aufgaben der Einrichtung gehören Hilfs- und Beratungsangebote für Ehrenamtler sowie der Aufbau von Netzwerken und die Stärkung bestehender Strukturen.