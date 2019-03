Notfälle : Vor Bomben-Entschärfung: Rostocker Innenstadt evakuiert

Es ist eine fast gespenstische Stille in Rostock. Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe musste der gesamte Innenstadtbereich gesperrt werden. Außer den Streifenwagen der Polizei war kaum etwas zu hören.

von dpa

27. März 2019, 08:59 Uhr

Wegen der geplanten Entschärfung einer Weltkriegsbombe ist die Rostocker Innenstadt am Mittwochmorgen evakuiert worden. Bevor Sprengmeister Fred Tribanek vom Munitionsbergungsdienst MV mit der Entschärfung beginnen kann, laufen aber noch letzte Kontrollen, ob der Evakuierungsbereich wirklich leer ist, wie die Polizei twitterte.

Im Umkreis von 1000 Metern um den Fundort im Rosengarten wurde ein Sperrbezirk eingerichtet. Seit 8.00 Uhr war es verboten, sich dort aufzuhalten, so die Vorgabe der Stadtverwaltung. Die Verwaltung ging von rund 10 000 Menschen aus, die davon betroffen sind. Seit Dienstagnachmittag waren die Lautsprecherwagen durch die Innenstadt gefahren und hatte die Einwohner auf die Evakuierung aufmerksam gemacht.

An den Zufahrtsstraßen in die Innenstadt standen am Morgen Dutzende Einsatzwagen der Polizei, Beamte liefen Streife. Zwei wichtige Straßen um die Innenstadt herum blieben aber offen. Die 250-Kilogramm-Bombe war am Montag bei der Vorbereitung von Bauarbeiten gefunden worden.