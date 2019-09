Theater : Volkstheater: Mit Lust auf große Namen und große Werte

Vor dem Intendanten des Volkstheaters Rostock, Ralph Reichel, liegt die erste Spielzeit, in der er die alleinige Verantwortung für das Haus trägt. Es wird spannend, für das Theater und das Publikum.

von dpa

04. September 2019, 15:36 Uhr

Mit einem ambitionierten Programm will das Volkstheater Rostock in der am Sonntag beginnenden Spielzeit 2019/20 die Menschen in Rostock und der Umgebung ins Theater locken. Dazu gehöre die Lust des Ensembles auf große Namen und große Werte. «Wir wollen den Leuten mit den «Kloppern» entgegenkommen und die auch regelmäßig bringen», sagte der neue Intendant Ralph Reichel am Mittwoch bei der Vorstellung des Spielplans. Dazu zählte er beispielsweise die Schauspiele «Richard III» und «Die Räuber» oder die Oper «La Traviata». Daneben möchte er beim Publikum die Neugier auf junge Menschen, junge Formen und neue Formate wecken.

Reichel war vor drei Jahren zusammen mit dem Intendanten Joachim Kümmritz nach Rostock gekommen. Er war seither als Schauspieldirektor und Vize-Intendant tätig und hat nun die Führung übernommen. «Wir haben eine Zeit hinter uns, in der das Theater stabilisiert wurde», sagte er im Hinblick auf frühere Turbulenzen rund um die fristlose Kündigung des Intendanten Sewan Latchinian. «Es ist Ruhe reingekommen, Ruhe zum Arbeiten», sagte Reichel. Nun wolle das vorwitzige, junge und manchmal auch tollpatschige Team auf die Stadtgesellschaft zugehen. «Wir wünschen uns, dass die großen Augen, mit denen wir in die Stadt gucken, uns auch genauso offen und neugierig entgegenkommen.»

Wie der künstlerische Leiter der Norddeutschen Philharmonie, Marcus Bosch, sagte, werde der musikalische Schwerpunkt der vergangenen Saison mit dem russischen Komponisten Sergei Prokofjew fortgesetzt. Es gebe nun aber mit «Sehnsucht Europa» eine andere Blickrichtung. Es gehe ihm darum zu zeigen, wie lange es schon die Verbindung zu Russland und die tiefen kulturellen Wurzeln gibt. «Die Künstler damals haben die Sehnsucht Europa befeuert. Heute steht das leider im Kreuzfeuer», betonte Bosch. Das, wofür die Komponisten damals gekämpft haben, scheinen Teile der Gesellschaft leichtfertig abzugeben, machte er auch die politische Dimension des Spielplans deutlich.