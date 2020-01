Unfälle : Vier Verletzte bei zwei Unfällen an Kreuzung

Bei zwei aufeinanderfolgenden Unfällen an einer Kreuzung auf der Bundesstraße 104 in Teterow (Landkreis Rostock) sind vier Menschen verletzt worden, darunter ein Polizist. Der Beamte war am Donnerstagabend dabei, den Verkehr an einer Unfallstelle vorbeizuleiten, als er von einem Wagen erfasst und schwer verletzt wurde, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte.

von dpa

31. Januar 2020, 08:20 Uhr

Gegen den 28 Jahre alten Autofahrer aus der Prignitz in Brandenburg, der unverletzt blieb, werde nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Der Polizist habe eine Warnweste getragen. Dem Beamten, der auf die Intensivstation einer Klinik kam, soll es inzwischen besser gehen, hieß es.

An der Kreuzung nach Güstrow war es vorher zu einem Auffahrunfall in der Gegenrichtung gekommen: Eine 79 Jahre alte Autofahrerin fuhr an einer roten Ampel auf die zwei vor ihr haltenden Wagen auf und schob sie ineinander. Die Seniorin und eine weitere Frau wurden schwer, ein Autofahrer leicht verletzt.