Unfälle : Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Brandshagen

von dpa

28. Oktober 2019, 15:16 Uhr

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Brandshagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind am Montag vier Menschen leicht verletzt worden. Ein 24 Jahre alter Mann aus Stralsund und eine 71-jährige Frau aus Schleswig-Holstein saßen jeweils am Steuer, als die zwei Wagen im Bereich einer Kreuzung aus zunächst ungeklärter Ursache zusammenprallten, wie die Polizei mitteilte. Beide Autofahrer und ein neunjähriges Kind aus dem Wagen der Frau sowie ein 49 Jahre alter Mitfahrer des Mannes erlitten leichte Verletzungen, Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus nach Stralsund. Der Sachschaden wurde auf etwa 12 000 Euro geschätzt.